Сотрудники Департамента миграции задержали 21 нелегала

11.10.2025





В рамках борьбы с нелегальной миграцией сотрудники Департамента миграции МВД Грузии задержали 21 иностранца в рамках мероприятий по иммиграционному контролю, сообщает МВД.



По данным ведомства, сотрудники Департамента провели проверки по конкретным адресам с целью выявления иностранных граждан, находящихся в Грузии без законных оснований.



«В результате комплексных мер задержан 21 иностранный гражданин. Среди них граждане Индии, Китая, Пакистана, Бангладеш, Ирана и Египта. Установлено, что они находились в стране с нарушением требований, установленных Законом Грузии «О правовом положении иностранцев и лиц без гражданства».



В настоящее время указанные лица помещены в Центр временного размещения Департамента миграции. Ведутся соответствующие процедуры по их выдворению из страны», — говорится в информации.







