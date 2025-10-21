|
Суд приговорил писателя Беку Курхули к 8 суткам административного ареста
21.10.2025 20:02
Тбилисский городской суд признал задержанного за нарушение правил проведения собраний-манифестаций писателя Беку Курхули административным правонарушителем.
Судья Торнике Кочриани приговорил Беку Курхули к 8 суткам административного ареста.
По информации МВД, за последние два дня за нарушение правил проведения собраний и манифестаций, за административные правонарушения задержаны 14 человек. Один из задержанных переведен в Центр психического здоровья и превенции наркомании, где будет проходить принудительное лечение.
По данным ведомства, за последние 3 дня выявлено 53 факта нарушения закона, отсюда правонарушители - 42 лица.
