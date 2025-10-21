Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Суд приговорил писателя Беку Курхули к 8 суткам административного ареста


21.10.2025   20:02


Тбилисский городской суд признал задержанного за нарушение правил проведения собраний-манифестаций писателя Беку Курхули административным правонарушителем.

Судья Торнике Кочриани приговорил Беку Курхули к 8 суткам административного ареста.

По информации МВД, за последние два дня за нарушение правил проведения собраний и манифестаций, за административные правонарушения задержаны 14 человек. Один из задержанных переведен в Центр психического здоровья и превенции наркомании, где будет проходить принудительное лечение.

По данным ведомства, за последние 3 дня выявлено 53 факта нарушения закона, отсюда правонарушители - 42 лица.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна