Партию «Альтернатива для Германии» заподозрили в шпионаже в пользу России

22.10.2025 15:37





В деятельности ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), занявшей второе место на выборах в Бундестаг, усмотрели признаки шпионажа в пользу России. К такому выводу пришел министр внутренних дел федеральной земли Тюрингия Георг Майер. Его опасения разделяют глава комитета Бундестага по контролю за спецслужбами Марк Хенрихманн и его заместитель Константин фон Нотц, сообщает Handelsblatt.



По словам Майера, партия «злоупотребляет парламентскими запросами», чтобы собирать данные о критически важной инфраструктуре Германии: транспортных сетях, энергетике, водоснабжении и цифровых системах. «Особый интерес АдГ проявляет к полицейским информационным технологиям и оборудованию в области борьбы с беспилотниками», а также к оснащению служб гражданской защиты и здравоохранения, отметил министр. По подсчетам Майера, только в Тюрингии партия направила 47 подобных запросов за последние 12 месяцев, на федеральном уровне их тоже «множество». При этом интенсивность подачи и уровень детализации растет. «Складывается впечатление, что АдГ своими запросами просто выполняет заказ Кремля», — заявил Майер.



Глава парламентского комитета по контролю за спецслужбами Марк Хенрихманн согласился с министром. По его мнению, Россия «использует свое очевидное влияние в парламенте, особенно в АдГ, для шпионажа и сбора конфиденциальной информации». Хенрихманн считает, что Кремль интересуется этой партией только в целях гибридной войны, а АдГ «с готовностью позволяет Путину использовать себя для этого предательства».



Фон Нотц также заявил, что АдГ «вредит Германии, сознательно становясь рупором диктаторов и распространяя их нарративы в обществе и парламентах». Он напомнил, что главы немецких спецслужб давно предупреждают, что Россия использует экстремистские силы в своих интересах и вовлекает в незаконную деятельность отдельных лиц.



Поводом для новых обвинений стала запланированная поездка в Москву заместителя главы фракции «Альтернатива для Германии» в Бундестаге Маркуса Фронмайера. Генеральный секретарь Христианско-социального союза (ХСС) Мартин Хубер потребовал отменить визит, пригрозив обвинением в государственной измене. Фронмайер заявил, что «действует исключительно в интересах Германии».



Первый парламентский секретарь фракции АдГ Бернд Бауман назвал обвинения в шпионаже «абсурдными подозрениями». По его словам, запросы партии подаются «в интересах граждан» и направлены лишь на то, чтобы выявить проблемы, «образовавшиеся в результате десятилетий правления СДПГ и ХДС-ХСС». «Это и есть прямая обязанность оппозиции», — подчеркнул Бауман.



Представителей АдГ неоднократно подозревали в связях с Кремлем. Так, в отношении депутата Европарламента Петера Быстрона, ранее входившего в руководство партии, ведется расследование по делу о получении денег от оператора портала Voice of Europe, подконтрольного куму Путина Виктору Медведчуку. Лидер АдГ Тино Хрупалла в 2023 году участвовал в приеме в посольстве России в Берлине.



АдГ выступает против миграции, «диктата Брюсселя» и поддержки Украины. Федеральное ведомство по охране конституции признало часть партии, включая ее молодежное крыло, экстремистской. На февральских выборах в бундестаг АдГ заняла второе место, набрав почти 21% голосов, что позволило ей получить 152 места в парламенте.





