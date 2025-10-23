|
Британская полиция арестовала трех человек по подозрению в шпионаже на Россию
23.10.2025 18:13
Британская полиция в четверг сообщила об аресте трех мужчин, которых подозревают в сотрудничестве с иностранной разведкой – по данным правоохранителей, речь идет о деятельности, связанной с Россией.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Reuters.
Задержанным – 48, 45 и 44 года. Их арестовали по адресам в западной и центральной частях Лондона.
Полиция сообщила, что эти адреса, а также еще одна локация сейчас обыскиваются. Расследование возглавляет подразделение по противодействию терроризму.
"Мы наблюдаем все больше случаев, когда иностранные разведывательные службы вербуют так называемых «посредников», и эти аресты непосредственно связаны с нашими усилиями по пресечению такой деятельности", – заявил Доминик Мерфи, руководитель лондонского управления антитеррористической полиции.
Задержание произошло в рамках действия Закона о национальной безопасности, принятого в 2023 году, который расширяет возможности привлечения к ответственности лиц, подозреваемых в шпионаже.
Напомним, в середине октября британская внутренняя разведывательная служба MI5 опубликовала предупреждение для членов парламента о том, что они являются мишенью для шпионов из Китая, России и Ирана.
В июне в Британии начался судебный процесс над шестью подозреваемыми в поджоге в Лондоне по заказу группы Вагнера.
В мае в Британии за шпионаж в пользу России приговорили к тюрьме шестерых граждан Болгарии.
