Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Задержаны пятерых иностранных граждан, незаконно находившихся на территории Грузии


28.10.2025   11:34


Сотрудники Департамента миграции и Пограничной полиции Министерства внутренних дел Грузии в результате совместных комплексных мероприятий задержали пятерых граждан — Индии, Пакистана, Нигерии и Непала.

Согласно информации МВД, установлено, что задержанные лица находились на территории Грузии без законных оснований, нарушив положения закона «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства». Они злоупотребляли сроками, предусмотренными процедурой предоставления убежища, и в течение нескольких лет оставались в стране без правовых оснований.

«Задержанные не воспользовались сроками, установленными решением о выдворении, которое предусматривало добровольный выезд из страны. В результате Департаментом миграции МВД было принято решение о задержании указанных лиц.

В целях исполнения данного решения задержанные в настоящее время помещены в Центр временного размещения Департамента миграции до их возвращения в страны происхождения», — говорится в сообщении.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна