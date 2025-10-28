Задержаны пятерых иностранных граждан, незаконно находившихся на территории Грузии

28.10.2025 11:34





Сотрудники Департамента миграции и Пограничной полиции Министерства внутренних дел Грузии в результате совместных комплексных мероприятий задержали пятерых граждан — Индии, Пакистана, Нигерии и Непала.



Согласно информации МВД, установлено, что задержанные лица находились на территории Грузии без законных оснований, нарушив положения закона «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства». Они злоупотребляли сроками, предусмотренными процедурой предоставления убежища, и в течение нескольких лет оставались в стране без правовых оснований.



«Задержанные не воспользовались сроками, установленными решением о выдворении, которое предусматривало добровольный выезд из страны. В результате Департаментом миграции МВД было принято решение о задержании указанных лиц.



В целях исполнения данного решения задержанные в настоящее время помещены в Центр временного размещения Департамента миграции до их возвращения в страны происхождения», — говорится в сообщении.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





