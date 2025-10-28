Давиду Табидзе предъявлено обвинение по факту злоупотребления служебными полномочиями

Прокуратура Грузии предъявила бывшему исполнительному директору Фонда муниципального развития Давиду Табидзе обвинение по факту злоупотребления служебными полномочиями.



По информации прокуратуры, следствием, проведенным Следственной службой Минфина Грузии было установлено, что с февраля 2023 года Фонд муниципального развития объявил тендеры на проектирование/строительство детских садов в разных муниципалитетах страны, победителем в которых было объявлено ООО «Лаги Капитал».



По сведениям ведомства, контроль и мониторинг за осуществлением этого масштабного проекта был поручен руководителю Фонда муниципального развития и менеджерам проекта. В их полномочия также входили проверка обоснованности запроса на аванс и принятие соответствующих решений.



«Обвиняемому было известно о том, что «Лаги Капитал» без какого-либо обоснования требовал от фонда выдачи средства в качестве аванса, не выполняя при этом работы по договорам. Несмотря на это, обвиняемый злоупотребил своими служебными полномочиями и поэтапно под видом начала строительных работ в качестве аванса перечислил «Лаги Капитал« более 11 200 000 лари таким образом, что в ряде случае еще даже не были готовы строительные проекты будущих детских садов.



Из перечисленных средств руководящие лица ООО противоправно завладели 9 365 000 лари. В результате, 22 детских сада, предусмотренные проектом, построены так и не были.



Обвинение предъявлено по статье 332-й, часть 1-я УК Грузии (злоупотребление служебными полномочиями)», - говорится в информации.





