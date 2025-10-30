|
В сентябре уголовные дела были возбуждены против 2689 человек
30.10.2025 13:45
Согласно данным Национальной службы статистики Грузии, в сентябре 2025 года уголовное преследование было начато в отношении 2 689 лиц. Из них 157 совершили преступления до истечения испытательного срока, что составляет 5,8% от общего числа лиц, в отношении которых начато преследование.
По информации «Грузстата», в сентябре текущего года наибольшее количество случаев начала уголовного преследования зафиксировано в Тбилиси — 884, в Аджарии — 355, а в оккупированном регионе Абхазии — 20 случаев.
Распределение числа начатых уголовных преследований по конкретным статьям Уголовного кодекса в сентябре 2025 года выглядит следующим образом:
• кража — 324 случая;
• угроза — 247 случаев;
• домашнее насилие — 196 случаев;
• насилие — 190 случаев;
• изнасилование — 8 случаев;
• развратные действия — 8 случаев;
• мошенничество — 64 случая;
• незаконное приобретение или хранение наркотического средства, его аналога, прекурсора или нового психоактивного вещества — 716 случаев;
• незаконный посев, выращивание или культивирование растений, содержащих наркотические вещества — 178 случаев;
• изготовление поддельных документов — 160 случаев.
