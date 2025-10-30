Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В сентябре уголовные дела были возбуждены против 2689 человек


30.10.2025   13:45


Согласно данным Национальной службы статистики Грузии, в сентябре 2025 года уголовное преследование было начато в отношении 2 689 лиц. Из них 157 совершили преступления до истечения испытательного срока, что составляет 5,8% от общего числа лиц, в отношении которых начато преследование.

По информации «Грузстата», в сентябре текущего года наибольшее количество случаев начала уголовного преследования зафиксировано в Тбилиси — 884, в Аджарии — 355, а в оккупированном регионе Абхазии — 20 случаев.

Распределение числа начатых уголовных преследований по конкретным статьям Уголовного кодекса в сентябре 2025 года выглядит следующим образом:

• кража — 324 случая;

• угроза — 247 случаев;

• домашнее насилие — 196 случаев;

• насилие — 190 случаев;

• изнасилование — 8 случаев;

• развратные действия — 8 случаев;

• мошенничество — 64 случая;

• незаконное приобретение или хранение наркотического средства, его аналога, прекурсора или нового психоактивного вещества — 716 случаев;

• незаконный посев, выращивание или культивирование растений, содержащих наркотические вещества — 178 случаев;

• изготовление поддельных документов — 160 случаев.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна