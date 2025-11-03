В Грузии обвиняемую в наркопреступлении британку освободили из зала суда по сделке со следствием

03.11.2025 14:44





19-летняя гражданка Великобритании Белла Мэй Калли, обвинённая в наркопреступлении и находящаяся на восьмом месяце беременности, была освобождена из зала Тбилисского городского суда после заключения процессуального соглашения.



Она полностью признала вину. Суд признал её виновной и назначил наказание в виде 5 месяцев и 24 дней лишения свободы, а также штрафа в размере 500 000 лари. Этот срок был зачтён как уже отбытый, поскольку всё это время Белла Мэй провела в женской тюрьме № 5 в Рустави.



Семья заранее оплатила предусмотренную соглашением сумму – 140 000 фунтов стерлингов. Несмотря на ожидания, что она останется в тюрьме ещё на два года, суд неожиданно освободил её. Мать Беллы, Лайан Кеннеди, узнала об этом за несколько минут до начала заседания.



Судебный процесс находился под пристальным вниманием британских и международных СМИ.



Калли была задержана в мае в Тбилиси после прибытия из Таиланда через аэропорт Шарджа (ОАЭ). В её багаже грузинские власти обнаружили 12 кг марихуаны и 2 кг гашиша. Ей грозило до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.



Британка заявляла, что её заставили совершить преступление «под давлением и пытками».





