Арестован начальник охраны обвиняемого в убийстве брата «вора в законе» в Тбилиси

Арестован Давид Чубинидзе, начальник охраны Давида Микадзе, обвиняемого в организации убийства бизнесмена Левана Джангвеладзе. Самому Микадзе будут предъявлены новые обвинения.



Как заявил на специальном брифинге заместитель министра внутренних дел Александр Дарахвелидзе, Давид Микадзе и Давид Чубинидзе по предварительному сговору завладели пятью единицами огнестрельного оружия, зарегистрированного на имя Вахтанга Кобиашвили, из которых они незаконно открыли огонь по третьему лицу.



«В рамках того же комплексного мероприятия сотрудники полиции города Тбилиси задержали начальника охраны Давида Микадзе Давида Чубинидзе, в отношении которого ведётся расследование по статьям 236, часть 6 и 237, часть 3 Уголовного кодекса.



Следствие установило, что в сентябре 2021 года Давид Чубинидзе и Давид Микадзе по предварительному сговору совместно завладели пятью единицами единиц огнестрельного оружия, зарегистрированного на имя Вахтанга Кобиашвили, одно из которых было незаконно применено против третьего лица.



По данному уголовному делу начальник охраны Давида Микадзе Давид Чубинидзе задержан в качестве обвиняемого, а самому Микадзе обвинение будет предъявлено заочно», — сказал Дарахвелидзе.



Гела Удзилаури признан виновным в заказном убийстве Левана Джангвеладзе и покушении на убийство его водителя Гии Чадунели. Бывший спецназовец приговорён к пожизненному заключению.



По этому же уголовному делу обвиняются ещё шесть человек: Давид и Георгий Микадзе, Георгий Джохадзе, Сандро Цивцивадзе, Георгий Качкачишвили и Мамука Багдавадзе.



Трое из них — Георгий Микадзе, Мамука Багдавадзе и Георгий Качкачашвили — задержаны сотрудниками правоохранительных органов. Георгий Джохадзе и Давид Микадзе находятся в розыске.





