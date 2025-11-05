МВД начало расследование по факту группового насилия в отношении Георгия Ахобадзе

«2 ноября текущего года, на основании обращения Георгия Ахобадзе в Центр управления общественной безопасностью 112, сотрудники Главного управления полиции Исани–Самгори в Департаменте полиции Тбилиси начали расследование по статье 126, часть 2, подпункт «б» Уголовного кодекса Грузии, что предусматривает групповое насилие», — говорится в заявлении Министерства внутренних дел.



Согласно сообщению, в ходе проведённых следственных действий и опроса свидетелей установлено, что возле Тбилисского международного аэропорта, Георгию Ахобадзе, который перемещался на такси, был заблокирован автомобиль другим транспортным средством, из которого вышли двое лиц и применили к нему физическую силу.



«При опросе сам Георгий Ахобадзе заявил, что не сможет опознать нападавших. Расследование по факту совершённого преступления продолжается с целью привлечения виновных к ответственности.



МВД призывает всех лиц сотрудничать с расследованием, будь то потерпевшие или свидетели, так как это важно для своевременного раскрытия дела и наказания виновных», — говорится в заявлении МВД.





