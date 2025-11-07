Прокуратура рассказала, как был связан ликвидированный в ходе спецоперации Мирза Алиев с «воровским миром»

По данным прокуратуры, Мирза Алиев, ликвидированный в ходе спецоперации в селе Кабали, обратился к членам «воровского мира» и криминальным авторитетам с целью уменьшения суммы, подлежащей выплате «воровскому миру».



По данным ведомства, в конечном итоге Мирза Алиев мошенническим путем передал членам «воровского мира» 6000 долларов США.



По данным прокуратуры, в тот же период Мирза Алиев оказывал финансовую помощь одному из криминальных авторитетов в пенитенциарном учреждении.



Мирза Алиев — бывший депутат Лагодехского сакребуло. В 2010–2014 годах он был депутатом Лагодехского сакребуло по списку «Национального движения». В 2014 году Мирза Алиев был избран в городской совет Лагодехи по списку большинства «Грузинской мечты».



Следствие также установило, что так называемый «вор в законе» поручил членам «воровского сообщества» осуществить так называемое «преступное деяние» в отношении одного из обвиняемых в исправительном учреждении через членов и пособников «воровского сообщества». «Воровское решение» подлежало исполнению, что предусматривало применение к нему карательных мер.



В результате проведенного МВД расследования установлено, что Мирза Алиев, сторонник «воровской» деятельности, ликвидированный в результате ответного огня, открытого по сотрудникам правоохранительных органов в ходе спецоперации, обратился к членам «воровской» организации и криминальным авторитетам с просьбой уменьшить размер подлежащих выплате «воровскому» долгу денежных средств. Для решения этого вопроса с участием членов «воровской» организации были проведены переговоры и обсуждения.



В указанный период Мирза Алиев оказывал финансовую помощь одному из криминальных авторитетов, содержащемуся в пенитенциарном учреждении. «В итоге была достигнута договоренность путем заключения мирового соглашения, в обмен на которое Мирза Алиев, сторонник «воровской» деятельности, передал членам «воровской» организации в общей сложности 6000 долларов США», – говорится в сообщении прокуратуры.



По данным прокуратуры, 43 обвиняемым предъявлены обвинения в «узаконенном хищении», членстве в «воровском мире», поддержке деятельности «воровского мира» и призывах к «воровскому миру». 34 обвиняемых задержаны, 6 обвиняемым предъявлено обвинение заочно, 3 – с отбыванием наказания в исправительном учреждении.



По ходатайству прокуратуры части обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а одному обвиняемому, сотрудничавшему со следствием, назначено наказание в виде залога в размере 3000 лари. Суд рассмотрит вопрос об избрании меры пресечения в отношении части обвиняемых в установленные законом сроки.





