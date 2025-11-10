|
|
|
Полиция изъяла большое количество незаконного огнестрельного оружия и боеприпасов по всей Грузии
10.11.2025 13:01
За последнюю неделю правоохранительные органы изъяли по всей территории Грузии около 20 единиц незаконного огнестрельного оружия и боеприпасов.
Согласно информации Министерства внутренних дел, сотрудники патрульной полиции, полиции Тбилиси, а также департаментов полиции Гурии, Квемо-Картли и Шида-Картли задержали 13 человек по обвинению в незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов. Часть из задержанных ранее судима.
«Во время обысков личных вещей, жилых домов, вспомогательных помещений и автомобилей задержанных полицейские изъяли различные виды автоматического огнестрельного оружия, винтовки и боеприпасы. Преступление предусматривает лишение свободы сроком до 7 лет. Следствие ведется по частям первой, третьей и четвертой статьи 236 Уголовного кодекса Грузии.
Все соответствующие подразделения Министерства внутренних дел продолжают в круглосуточном режиме бескомпромиссную борьбу с преступностью и проведение профилактических мероприятий с целью максимального обеспечения безопасной среды», — говорится в информации МВД.
|
|
|
