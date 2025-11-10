Призывник, отказывающийся от проведения медицинских процедур, будет оштрафован на 1000 лари

Призывник, отказывающийся от проведения медицинских процедур, включая дополнительные медицинские исследования, будет оштрафован на 1000 лари.



По инициативе правительства изменения вносятся в «Кодекс обороны» и «Кодекс административных правонарушений».



Согласно «Кодексу обороны», если в случае вызова призывник не явится в призывную комиссию или не явится для прохождения медицинской проверки в постоянно действующую медицинскую экспертную комиссию, субъект, уполномоченный для призыва, передаст соответствующие материалы в суд.



Кроме того, согласно Кодексу, призывник в случае необходимости обязан пройти дополнительные медицинские исследования. По информации Министерства обороны, на практике были выявлены случаи, когда лицо является в постоянно действующую медицинскую экспертную комиссию, но не проходит медицинское обследование, в том числе дополнительные исследования.



По оценке ведомства, планируемые изменения в законе и введение административного штрафа в этом направлении обеспечат превенцию уклонения призывников от прохождения дополнительных медицинских исследований после явки в постоянно действующую медицинскую экспертную комиссию.





