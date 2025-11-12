Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Минобороны Турции публикует имена военнослужащих, погибших в результате крушения самолета


12.11.2025   10:30


Министерство обороны Турции публикует имена военнослужащих, погибших в результате крушения самолета.

Кроме того, как пишет Associated Press со ссылкой на заявление министра обороны Турции, все 20 человек, находившихся на борту турецкого военно-транспортного самолета, потерпевшего крушение в Грузии, погибли.

«Наши героические соратники погибли 11 ноября 2025 года, когда наш военно-транспортный самолёт C-130, вылетевший из Азербайджана и направлявшийся в нашу страну, потерпел крушение недалеко от границы Грузии и Азербайджана», - заявил министр обороны Яшар Гюлер.

Кроме того, Министерство национальной обороны Турции публикует имена и фотографии погибших военнослужащих.


