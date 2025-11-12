|
|
|
Минобороны Турции публикует имена военнослужащих, погибших в результате крушения самолета
12.11.2025 10:30
Министерство обороны Турции публикует имена военнослужащих, погибших в результате крушения самолета.
Кроме того, как пишет Associated Press со ссылкой на заявление министра обороны Турции, все 20 человек, находившихся на борту турецкого военно-транспортного самолета, потерпевшего крушение в Грузии, погибли.
«Наши героические соратники погибли 11 ноября 2025 года, когда наш военно-транспортный самолёт C-130, вылетевший из Азербайджана и направлявшийся в нашу страну, потерпел крушение недалеко от границы Грузии и Азербайджана», - заявил министр обороны Яшар Гюлер.
Кроме того, Министерство национальной обороны Турции публикует имена и фотографии погибших военнослужащих.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна