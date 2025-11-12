|
|
|
На месте крушения турецкого самолета обнаружены тела 18 человек, поиски двоих продолжаются
12.11.2025 13:54
«На борту турецкого самолёта находились 20 человек. Из них обнаружены 18 погибших, продолжаются поиски двух человек», — сообщил министр внутренних дел Грузии Гека Геладзе.
По словам Геладзе, он находится в постоянной координации с министром внутренних дел Турции.
«Прежде всего, хочу выразить соболезнования и поддержать семьи погибших, турецкий народ. Как известно, вчера примерно в 14:00 с территории Азербайджана вылетел турецкий военный самолёт, который пересёк границу Грузии и примерно в 5 км от неё потерпел катастрофу. На борту находились 20 человек, члены экипажа. 18 из них обнаружены и, к сожалению, погибли, продолжаются поиски двух человек.
Я нахожусь в постоянной связи и координации с министром внутренних дел Турции. Создан международный следственный штаб, в который включены турецкие коллеги, находившиеся на месте происшествия всю ночь и принимавшие участие в следственных действиях. Как известно, это военный самолёт, и вместе с турецкой стороной мы поэтапно будем предоставлять информацию о деталях произошедшего», — заявил Гека Геладзе.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна