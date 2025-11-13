СМИ назвали техническую неисправность основной версией крушения турецкого C-130 в Грузии

13.11.2025 13:10





На данном этапе техническая неисправность считается основной версией расследования крушения в Грузии транспортного самолета С-130 ВВС Турции. Об этом пишет издание Karar.



Грузия уже передала Турции черный ящик. Накануне его доставили в Анкару для расшифровки. На месте катастрофы работает группа из 70 турецких экспертов, включая высокопоставленных представителей ВС Турции. Все обнаруженные части фюзеляжа направят на авиабазу в провинции Кайсери для детального изучения.



Karar предполагает, что еще до удара о землю у самолета полностью отделились носовая и хвостовая части. Это видно, в том числе, на кадрах с места происшествия.



По данным издания, аналогичная катастрофа произошла в США в 2017 году. Тогда у С-130 сломался винт двигателя на левом крыле, самолет потерял баланс, а лопасть винта ударила по носовой части, полностью оторвав ее.



Как пишут турецкие СМИ, эксперты считают версию о внешнем вмешательстве маловероятной.



Транспортный самолет упал в грузинском муниципалитете Сигнаги 11 ноября спустя 27 минут после вылета из аэропорта азербайджанского города Гянджа. C-130 исчез с радаров в 5 км от границы с Азербайджаном; экипаж не подавал сигнала бедствия. На борту находились 20 военнослужащих, все они погибли. Тела 19 обнаружены, поиски последнего продолжаются.



Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что происшествие «будет тщательно расследовано во всех аспектах» и поблагодарил грузинские власти за «максимальное содействие и сотрудничество». Президент Грузии Михаил Кавелашвили сегодня провел телефонный разговор с турецким коллегой, обсудив продолжающиеся поисково-спасательные работы.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





