Министр ВД о катастрофе турецкого военного самолета
13.11.2025 15:08
По информации МВД, в результате трехдневных непрерывных поисковых мероприятий, проведенных соответствующими службами Грузии и Турции, на месте крушения турецкого военного самолета и на прилегающей территории в Сигнахском муниципалитете обнаружены останки всех двадцати человек, находившихся на борту.
«Тела всех двадцати членов экипажа найдены. Вчера мы перевезли в прозектуру 19 тел. Около получаса назад обнаружили и двадцатое тело - на месте продолжают работать эксперты-криминалисты и следственная группа.
Все важные для расследования технические средства и фрагменты самолёта найдены и ведется экспертиза. В следственные и спасательные мероприятия были включены более тысячи человек, представители как с грузинской, так и турецкой стороны.
Хочу поблагодарить подразделения МВД, представителей Сил обороны и турецкую сторону за проделанную работу», - заявил министр внутренних дел Гела Геладзе.
