Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Министр ВД о катастрофе турецкого военного самолета


13.11.2025   15:08


По информации МВД, в результате трехдневных непрерывных поисковых мероприятий, проведенных соответствующими службами Грузии и Турции, на месте крушения турецкого военного самолета и на прилегающей территории в Сигнахском муниципалитете обнаружены останки всех двадцати человек, находившихся на борту.

«Тела всех двадцати членов экипажа найдены. Вчера мы перевезли в прозектуру 19 тел. Около получаса назад обнаружили и двадцатое тело - на месте продолжают работать эксперты-криминалисты и следственная группа.

Все важные для расследования технические средства и фрагменты самолёта найдены и ведется экспертиза. В следственные и спасательные мероприятия были включены более тысячи человек, представители как с грузинской, так и турецкой стороны.

Хочу поблагодарить подразделения МВД, представителей Сил обороны и турецкую сторону за проделанную работу», - заявил министр внутренних дел Гела Геладзе.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна