Геладзе: Тела всех 20 членов экипажа обнаружены

13.11.2025 15:10





В результате трёхдневных непрерывных поисковых мероприятий, проведённых соответствующими службами Грузии и Турции, на месте крушения турецкого военного самолёта в муниципалитете Сигнаги и на прилегающей территории были найдены тела всех 20 находившихся на борту.



«Тела всех 20 членов экипажа найдены. Вчера 19 тел были доставлены в морг. Примерно полчаса назад найдено и 20-е тело. На месте продолжают работать судебно-криминалистические эксперты и следственная группа. Все технические средства и фрагменты самолёта, имеющие значение для расследования, осмотрены, продолжаются экспертизы. В следственных и спасательных мероприятиях участвовали более 1000 человек, представители как грузинской, так и турецкой сторон. Хочу поблагодарить подразделения Министерства внутренних дел, представителей Сил обороны и турецкую сторону за проделанную работу», — заявил министр внутренних дел Грузии Гека Геладзе.



Турецкий военный самолёт потерпел крушение 11 ноября примерно в пяти километрах от государственной границы Грузии.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





