Пентагон объявил о начале операции против наркотрафика

14.11.2025 19:56





Глава Министерства обороны США (по указу президента Дональда Трампа ему присвоено также наименование Военное министерство) Пит Хегсет объявил, что США начинают операцию под названием «Южное копьё», направленную против наркокартелей в Западном полушарии.



Сообщение было сделано на фоне обострения противостояния США и властей Венесуэлы, а также ударов американских военных по судам в Карибском море, которые, как утверждается, связаны с контрабандой наркотиков.



Как написал Хегсет в соцсети X, цель американской операции – «убрать наркотеррористов» из Западного полушария. «Западное полушарие - это наш регион, и мы будем его защищать», пишет глава Пентагона.





При этом он не привёл каких-либо подробностей об операции, указав лишь, что она проводится по распоряжению президента Дональда Трампа.



По данным Associated Press, через несколько дней к берегам Венесуэлы должен подойти авианосец «Джеральд Форд». Ранее США уже направили в этот район группировку кораблей, включая атомную подводную лодку. Накопление сил привело ряд комментаторов к мысли о том, что Соединённые Штаты могут готовить интервенцию в Венесуэлу с целью ослабить или вовсе сместить режим Николаса Мадуро.



Администрация США обвиняет Мадуро в узурпации власти и репрессиях. В последнее время на первый план вышло другое обвинение - в организации наркотрафика, направленного на США. Американские военные в последние месяцы наносят удары по венесуэльским судам, которые, как утверждается, перевозят наркотики. Ранее Соединённые Штаты не прибегали к таким действиям, их законность и обоснованность вызвали сомнения и у ряда союзников США.



Американские военные, как ранее сообщала The Wall Street Journal, рассматривают возможность нанесения ударов по стране. Таким образом администрация Дональда Трампа рассчитывает сократить наркотрафик и подать сигнал Мадуро о необходимости отойти от власти, писала газета.



По информации The New York Times, администрация Трампа разработала несколько вариантов военных действий в Венесуэле. Один из них предполагает в том числе отправку в страну спецназа, возможно с целью захватить или убить Мадуро. В 1989 году США предприняли вторжение в Панаму, свергнув и захватив диктатора Мануэля Норьегу, которого также обвиняли в организации международной сети по торговле наркотиками.



Власти Венесуэлы ранее запросили поставок военных радаров и ремонта истребителей у России, Китая и Ирана. Каракас мог запросить также российские ракеты. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на правительственные документы США.



По данным американской разведки, министр транспорт Венесуэлы Рамон Селестино Веласкес в середине октября посещал с визитом Москву, и должен был передать письмо от президента Николаса Мадуро президенту Владимиру Путину. Об ответе Путина не сообщалось.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





