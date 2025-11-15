|
Департамент миграции МВД Грузии задержал 30 иностранцев
15.11.2025 12:45
В рамках борьбы с нелегальной миграцией сотрудники Департамента миграции МВД провели специальное иммиграционное мероприятие, сообщает МВД Грузии.
Как отмечается в информации, целью мероприятия было выявление иностранных граждан, находящихся в Грузии без законных оснований.
В результате задержаны 30 иностранных граждан. Среди них граждане Индии, Китая, Нигерии, Турции, Пакистана, Камеруна, Судана, Непала, Кении и Шри-Ланки. Установлено, что они находились на территории страны с нарушением требований, установленных Законом Грузии «О правовом положении иностранцев и лиц без гражданства».
В настоящее время указанные лица помещены в Центр временного размещения Департамента миграции. Ведутся соответствующие процедуры по их выдворению из страны.
