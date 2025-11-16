Двое иностранцев задержаны за нарушение границы Грузии

16.11.2025 16:09





В результате оперативно-розыскной операции, проведенной на Карцахском пограничном участке Ахалцихского пограничного участка, сотрудники Пограничной полиции МВД задержали двух иностранных граждан – Т.М., 1981 года рождения, и З.М., 1986 года рождения, за незаконное пересечение государственной границы Грузии в составе группы. Об этом сообщает Пограничная полиция.



Согласно данным, преступление наказывается лишением свободы на срок до пяти лет.



«Следствием установлено, что обвиняемые, минуя погранично-пропускной пункт, незаконно пересекли государственную границу Грузии из Турецкой Республики в составе группы.



Расследование ведется по части 2 статьи 344 Уголовного кодекса Грузии, которая предусматривает незаконное пересечение государственной границы Грузии в составе группы», – говорится в заявлении Пограничной полиции Грузии.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





