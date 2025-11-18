Из Грузии депортировали 47 иностранных граждан

18.11.2025 10:55





Сотрудники Департамента миграции МВД Грузии в тесном взаимодействии с соответствующими подразделениями Министерства депортировали из Грузии 47 иностранных граждан.



В результате комплексных мер, предпринятых за последние дни, из страны были депортированы 47 граждан Египта, Эфиопии, Турции, Туркменистана, Индии, Иордании, Ирана, Камеруна, Кении, Конго, Кубы, Непала, Нигерии, России, Судана, Шри-Ланки и Китая.



В соответствии с действующим законодательством, депортированным лицам запрещен въезд в страну.



Департамент миграции МВД Грузии является органом, ответственным за борьбу с незаконной миграцией внутри страны. Одной из его компетенций является выявление иностранных граждан, находящихся в Грузии без законных оснований, и осуществление их выдворения из Грузии.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





