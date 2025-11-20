Гражданин Грузии, лидер и идеолог белых экстремистов, признал вину в США

Один из лидеров группы сторонников превосходства белой расы, насильственной экстремистской организации Maniac Murder Cult («Культ маньяков-убийц»), гражданин Грузии Михаил Чхиквишвили в федеральном суде Бруклина признал себя виновным в подстрекательстве к преступлениям на почве ненависти и рассылке инструкций по изготовлению бомб и яда рицина. Об этом сообщается на сайте Министерства юстиции США.



По данным ведомства, Чхиквишвили, также известный как Мишка, Михаил, Командир Мясник и Мясник, «вербовал других для организации взрывов и отравлений против еврейской общины и расовых меньшинств», включая планирование и подстрекательство к теракту с массовыми жертвами в Нью-Йорке.



Чхиквишвили был задержан в Молдове в июле 2024 года и в мае текущего года экстрадирован в США.



«Выдающаяся работа следствия спасла множество жизней и подчёркивает важную скрытую работу федеральных правоохранительных органов. Такие жестокие, нигилистические, расистские группировки представляют постоянную угрозу для американцев – и наша бдительность не ослабнет, пока мы защищаем наших граждан», – заявила генеральный прокурор США Памела Бонди.



«Признав вину, обвиняемый признал участие в чудовищном заговоре против евреев и расовых меньшинств и даже планировал отравить детей конфетами во время праздников», – отметил директор ФБР Кэш Патель.



С июня 2022 года, по данным Минюста США, Чхиквишвили находился в Бруклине. Как установлено, начиная как минимум с июля 2022 года, он неоднократно призывал других людей – главным образом через зашифрованное приложение Telegram – «совершать насильственные преступления на почве ненависти и другие акты насилия» от имени Maniac Murder Cult. Среди лиц, которых Чхиквишвили подстрекал к массовому насилию в Нью-Йорке, оказался сотрудник ФБР под прикрытием.



Примерно с сентября 2021 года Чхиквишвили распространял среди членов Maniac Murder Cult и других лиц манифест под названием «Hater’s Handbook» («Справочник ненавистника»). В документе содержались призывы к массовому насилию, включая школьные расстрелы.



Согласно обвинению, в ноябре 2023 года он начал планировать теракт с массовыми жертвами в Нью-Йорке накануне Нового года. По плану один из исполнителей должен был переодеться в Санта-Клауса и раздавать отравленные конфеты представителям расовых меньшинств. Позднее схема была расширена: Чхиквишвили приказал травить представителей еврейской общины Бруклина, еврейские школы и еврейских детей. Он отправил подробные инструкции по изготовлению смертельных ядов и газов, включая рицин.



Подстрекательство Чхиквишвили, по данным Минюста США, привело к нескольким нападениям и убийствам по всему миру:



январь 2025 года, Нэшвилл, штат Теннесси – 17-летний ученик убил одного человека, ранил другого, а затем покончил с собой; нападение транслировалось онлайн, а манифест преступника упоминал Чхиквишвили и Maniac Murder Cult;

август 2024 года, Эскишехир, Турция – злоумышленник ранил ножом около пяти человек у мечети, был одет в тактический жилет с нацисткой символикой, распространял «Справочник ненавистника» Чхиквишвили и другие материалы, пропагандирующие насилие.





