Проверка при помещении в учреждение включает в себя обнажение задержанного - замглавы МВД

24.11.2025 14:24





Замминистра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе дал разъяснения по вопросу, имело ли место противозаконное деяние в отношении задержанного журналиста «ТВ Пирвели» Георгия Мамниашвили.



По словам Дарахвелидзе, при помещении в [пенитенциарное] учреждение обнажение обвиняемого является обязательной процедурой для того, чтобы были учтены повреждения на теле. По его словам, МВД Грузии представит в суд все необходимые доказательства, где будет рассмотрено, в чем выражалось неисполнение требований, предусмотренных законом, со стороны журналиста.



«Мы действуем в соответствии с законом. Законом предусмотрено, что законное требование полиции, неподчинение ему является уголовно наказуемым деянием. МВД Грузии представит в суд все необходимые доказательства, где будет рассмотрено, в чем выражалось неисполнение требований, предусмотренных законом, со стороны журналиста. Что касается части обнажения, при помещении в любое учреждение, будь то изолятор временного содержания или пенитенциарное учреждение, эта процедура является обязательной, к этому нас обязывает Стамбульский протокол, должны быть учтены повреждения на теле. Также и вопросы обыска, которые необходимы для того, чтобы подозреваемый не пронес в учреждение запрещенные предметы. Это международное требование, Стамбульского протокола»,- заявил Дарахвелидзе.



Что касается т. н. приседаний, замминистра ВД пояснил, что подобная проверка также предусмотрена законодательством.



Напомним, что по информации адвоката Торнике Мигинеишвили, в отношении журналиста «ТВ Пирвели» Георгия Мамниашвили, задержанного на акции 22 ноября, были совершены противозаконные и унижающие достоинство действия. Как заявил в беседе с агентством «Интерпрессньюс» адвокат, его подзащитный заявил, что в течение нескольких часов его держали в наручниках, заставили полностью обнажиться, а также делать приседания.





