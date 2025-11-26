Два члена турецкой криминальной группировки задержаны в Аджарии за наркопреступление

По обвинению в совершении наркопреступления сотрдники полиции Аджарии МВД Грузии и СГБ Грузии задержали двух граждан Турецкой республики – С. Т. 1999 года рождения и Ф. Г. 2001 года рождения.



Указанную информацию распространяет МВД Грузии.



По сводкам ведомства, задержанные, которые были выявлены СГБ Грузии, являются членами действующей в Турции криминальной группировки «Барыш Боюн».



Им предъявлено обвинение в незаконном приобретении и хранении наркотических средств и психотропных веществ.



«В результате личного обыска, а также обыска во временном жилище обвиняемых в качестве вещественных доказательств были изъяты различные наркотические средства и таблетки с содержание психотропных веществ в крупном размере, в том числе «МДМА», «марихуана», «Прегабалин» и «Габапентин». За совершение указанного преступления предусмотрено до 8 лет лишения свободы.



Следствие ведется по статьям 260-й и 261-й Уголовного кодекса Грузии.



Оперативные и следственные мероприятия по делу продолжаются с целью установления и выявления остальных членов группировки», - говорится в заявлении МВД Грузии.





