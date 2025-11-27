Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
СГБ Грузии разоблачила схему оформления ВНЖ иностранцам с поддельными


27.11.2025   12:07


Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии задержала четырех человек, которые изготовляли поддельные документы для иностранцев, желающих получить вид на жительство в стране.

Трон задержанных – граждане Турции, один – имеет двойное гражданство, Турции и Грузии. СГБ заявляет, что вышло на группировку в рамках расследования уголовных дел, находящихся в ведении Департамента контрразведки.

«Обвиняемые изготавливали поддельные документы для 16 граждан Турции. Они должны были представить их в Агентство развития государственных сервисов Минюста для получения вида на жительство в Грузии», – сообщили в ведомстве.

Следствие установило, что для этого сотрудники нескольких конкретных компаний – бухгалтер, переводчик и другие – использовали личные данные своих директоров без их ведома и от их имени оформляли для граждан Турции поддельные трудовые договоры. На бумаге выходило, будто эти люди официально работают в грузинских компаниях, хотя на самом деле это было фиктивно.

Всем задержанным предъявлены обвинения в «изготовлении, сбыте или использовании поддельных документов» (часть 1 статьи 326 УК Грузии). Это преступление наказывается лишением свободы на срок до трех лет.


