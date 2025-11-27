В НАТО приготовили план переброске 800 тысяч военных к границам России

В случае войны с Россией, которая, по мнению некоторых немецких военных, может начаться «хоть завтра», Германия станет главным транспортным узлом по переброске подразделений НАТО на восток. План такой переброски руководители Бундесвера начали разрабатывать еще 2,5 года назад. Теперь секретный документ объемом 1200 страниц знаменует возвращение к менталитету времен холодной войны, когда гражданское общество и инфраструктура были готовы к постоянному сотрудничеству с военными, пишет The Wall Street Journal.



«Оперативный план Германия» предусматривает и подробно описывает переброску 800 тысяч немецких, американских и других войск НАТО на восток к линии фронта, рассказывает издание. В нем указаны порты, реки, железные дороги и автомагистрали, по которым будут передвигаться военные части и техника, а также способы их снабжения и защиты в пути.



«Посмотрите на карту», – говорит Тим Штухтей, директор Бранденбургского института общества и безопасности: поскольку Альпы образуют естественную преграду, войска НАТО в случае военного столкновения с Россией должны будут пересечь Германию, «независимо от того, где оно может начаться».



По оценке военных Германии и других стран НАТО, Россия будет готова напасть на страны альянса в срок от двух до пяти лет. Однако возможное прекращение боевых действий в Украине позволит ей сосредоточиться на восполнении понесенных там потерь, укреплении армии и более быстром наращивании военного потенциала, считают военные эксперты. При этом Москва уже активно ведет в Европе гибридную войну.



Генерал-лейтенант Бундесвера Александр Зольфранк, отвечающий за подготовку немецкой армии к военной операции, заявил в начале ноября, что Россия «может начать атаку на территорию НАТО ограниченного масштаба уже завтра».



Страны Европы готовятся к отражению агрессии, в том числе разрабатывая способы быстрой доставки солдат и вооружений на восточный фланг. Для этого создается система «военного Шенгена», которая должна стандартизировать разрозненные правила, в том числе технические, таможенные, в сфере безопасности. Демонстрация готовности быстро отразить нападение является частью стратегии сдерживания.



Высокопоставленный офицер Бундесвера и один из первых авторов «Оперативного план Германия» сказал WSJ:



Цель состоит в том, чтобы предотвратить войну, давая понять нашим врагам, что, если они нападут на нас, то не добьются успеха.





