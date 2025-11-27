Путин предложил наводнить российским оружием лояльные страны бывшего СССР

Президент РФ Владимир Путин предложил странам–участницам Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) перевооружить свои армии российским оружием, которое было испытано в войне против Украины. «Предлагаем запустить масштабную программу оснащения коллективных сил современными образцами российских вооружений и техники, доказавшими свою эффективность в ходе реальных военных действий», — сказал Путин на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ в Бишкеке.



Он подчеркнул, что Россия будет и дальше тесно взаимодействовать с союзниками по всем вопросам укрепления военного потенциала ОДКБ, а основные усилия сосредоточит на «повышении боеспособности национальных контингентов и совершенствовании управления коллективными силами». На данный момент в ОДКБ входят бывшие республики СССР: Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Россия. При этом Армения после войны с Азербайджаном в Нагорном Карабахе заморозила свое участие в организации на неопределенное время.



Предложение Путина предоставить странам ОДКБ российское оружие прозвучало на фоне падения экспорта российских вооружений вдвое по сравнению с 2022 годом, когда показатель достигал $14 млрд ежегодно. Глава монопольного экспортера российского оружия — госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов отмечал, что на данный момент военно-промышленный комплекс страны работает в основном на поставки продукции российской армии. Однако он заверял, что в ближайшее время экспорт начнет восстанавливаться: «Мы расширили свои мощности и увеличили производство, поэтому сможем не только обеспечить потребности наших военных, но и поставлять продукцию нашим партнерам».



Согласно данным Jamestown Foundation, в прошлом году Россия отправила на экспорт вооружений лишь на $1 млрд — на 92% меньше, чем в 2021 году. В первый же год войны продажи оружия зарубежным клиентам «Ростеха» сократились вдвое, до $8 млрд, в 2023-м — до $3 млрд, а затем еще втрое.



Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (SPIRI) оценивает спад экспорта российского оружие ниже — на 47% за 2022–2024 годы и на 64% — за последние пять лет. По данным SIPRI, доля российских вооружений на глобальном рынке сократилась с 21% до 7,8%. В результате Россия уступила Франции второе место в рейтинге крупнейших оружейных экспортеров. Первое место удерживают США — их доля выросла до 44% на конец 2024 года против 35% в 2019-м.



До полномасштабной войны в Украине российское вооружение поставлялось в 47 стран мира, а в 2024-м — в 33. При этом крупнейшим покупателем оружия у России остается Индия с долей 38%. За ней идут Китай (17%) и Казахстан (11%), следует из данных SIPRI.





