С 2026 года во Франции будет задействована новая добровольная военная служба

С 2026 года во Франции будет задействована новая добровольная военная служба, - об этом объявил президент Франции Эмманюэль Макрон.



По словам Макрона, с лета следующего года принять участие в новой программе смогут молодые люди в возрасте 18-19 лет.



Добровольцы пройдут месячные учения. а в течение последующих 9 месяцев будут принимать участие в выполнении поручений военных подразделений на территории Франции.



«Когда наши европейские союзники продолжают прогресс перед стоящими угрозами, касающимися нас всех, Франция не может бездействовать», - заявил французский лидер.



Он также отметил, что хочет, чтобы в учениях, запланированных на лето 2026 года, приняли участие 3000 молодых людей. По плану, до 2030 году число добровольцев должно возрасти до10 000, а 2035 году – до 50 000.



На финансирование добровольной военной службы из госбюджета Франции будет выделено 2 млрд евро.





