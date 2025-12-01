Вымогатели требовали 50 000 долларов и угрожали смертью

Прокуратура Грузии предъявила обвинение двум лицам по фактам группового вымогательства в крупном размере и уничтожения чужого имущества.



Следствием МВД установлено, что обвиняемые, действуя по предварительному сговору и преследуя цель получения денег, оставляли во дворе потерпевшего письма с угрозами, требуя 50 000 долларов США. В письмах они предупреждали о тяжких последствиях в случае отказа, включая угрозы убийством. Чтобы сделать угрозы более убедительными, обвиняемые в разное время подожгли два автомобиля, принадлежащие потерпевшему.



В результате проведенных мероприятий оба злоумышленника были задержаны.



Одному из задержанных предъявлено обвинение по пунктам «а», «б», «г» части 2 статьи 181 УК Грузии (вымогательство чужого имущества с применением угроз насилия в отношении потерпевшего или его родственников, с угрозой уничтожения имущества, совершенное группой лиц, неоднократно, с целью получения крупного дохода) и по пунктам «а» и «г» части 2 статьи 187 (уничтожение чужого имущества, повлекшее значительный ущерб, совершенное путем поджога, группой). Санкция предусматривает до 7 лет лишения свободы.



Второму задержанному инкриминируются пункты «а», «б» части 2 и пункт «б» части 3 статьи 181 (вымогательство, совершенное группой лиц, ранее дважды судимым за хищение, с целью получения крупного дохода), а также пункты «а» и «г» части 2 статьи 187 (уничтожение чужого имущества путем поджога, группой), что предусматривает до 9 лет лишения свободы.



По ходатайству прокуратуры суд избрал обоим обвиняемым меру пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении прокуратуры.





