Четыре иностранца задержаны за попытку ввоза в Грузию наркотических и психотропных средств

03.12.2025 11:14





Сотрудники Главного управления криминальной полиции МВД и Таможенного департамента Службы доходов Министерства финансов задержали четверых иностранных граждан по обвинению в совершении наркопреступлений.



По обвинению в незаконном приобретении, хранении и ввозе в Грузию наркотических средств и психотропных веществ в особо крупном размере задержаны: М.М., 2003 года рождения, А.Б., 1998 года рождения, Х.Д., 1981 года рождения, и Б.Ф., 1993 года рождения. Гражданами какой страны они являются, не сообщается.



Сотрудники правоохранительных органов при досмотре ручной клади обвиняемых в Тбилисском международном аэропорту изъяли наркотические средства и психотропные вещества в особо крупном размере, в том числе: до 150 граммов «кокаина», 497 капсул с психотропными веществами, рассыпчатую массу, содержащую «морфин» и «кодеин», а также 1 литр 200 граммов жидкости «кетамин».



Сотрудники МВД совместно с представителями соответствующих ведомств активно реализуют комплекс мер по борьбе с ввозом и распространением наркотиков в страну. В рамках вышеупомянутых мероприятий сотрудники правоохранительных органов недавно изъяли несколько сотен килограммов наркотических средств, которые лица, причастные к наркопреступлениям, пытались тайно ввезти в страну различными способами.



Расследование ведётся по статьям 260, 261, 262 и 263 Уголовного кодекса, предусматривающим наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет или пожизненного заключения.





