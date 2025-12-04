|
Перцовые баллончики в Грузии можно будет приобрести только с разрешения полиции
04.12.2025 18:08
Заместитель министра внутренних дел при Иванишвили Александр Дарахвелидзе заявил на заседании парламента, что во втором чтении электрошоковые устройства останутся в гражданском обороте, и лицам старше 18 лет будет разрешено приобретать и носить это оружие после получения разрешения.
«Согласно представленному нами проекту, наличие электрошокового оружия в гражданском обороте было полностью запрещено. Однако комитету были даны замечания с просьбой пересмотреть этот вопрос. В текущей версии, которая уже предложена, электрошоковые устройства останутся в обороте, но в том же режиме, что и перцовый баллончик, то есть для их приобретения необходимо быть не моложе 18 лет и получить предварительное разрешение соответствующего органа. После этого у человека появится возможность приобретать и носить их», — сказал Дарахвелидзе.
Согласно разработанным поправкам:
Звуковое (акустическое) оружие, конструктивно предназначенное только для стрельбы звуковыми (холостыми) патронами и используемое в театральных постановках, кинопоказах, телепоказах, исторических реконструкциях, парадах и спортивных мероприятиях, будет подлежать ввозу в Грузию при наличии разрешения.
Гражданин сможет приобрести звуковое (акустическое) оружие только при наличии предварительного письменного согласия (справки) территориального органа МВД. Кроме того, остаются в силе действующие нормы, разрешающие передачу, перевозку или пересылку звукового (акустического) оружия только с согласия полиции;
Кроме того, полиция уполномочена устанавливать ограничения на приобретение акустического оружия, как по количеству, так и по частоте приобретения;
Ввоз газоаэрозольных устройств (перцовых баллончиков) будет осуществляться при наличии разрешения;
Приобретение газоаэрозольных устройств (перцовых баллончиков) будет возможно лицам, достигшим 18 лет, при наличии письменного согласия (справки) территориального органа МВД;
