Перцовые баллончики в Грузии можно будет приобрести только с разрешения полиции

Заместитель министра внутренних дел при Иванишвили Александр Дарахвелидзе заявил на заседании парламента, что во втором чтении электрошоковые устройства останутся в гражданском обороте, и лицам старше 18 лет будет разрешено приобретать и носить это оружие после получения разрешения.



«Согласно представленному нами проекту, наличие электрошокового оружия в гражданском обороте было полностью запрещено. Однако комитету были даны замечания с просьбой пересмотреть этот вопрос. В текущей версии, которая уже предложена, электрошоковые устройства останутся в обороте, но в том же режиме, что и перцовый баллончик, то есть для их приобретения необходимо быть не моложе 18 лет и получить предварительное разрешение соответствующего органа. После этого у человека появится возможность приобретать и носить их», — сказал Дарахвелидзе.



МВД разработало законодательные поправки, регулирующие оборот акустического оружия, электрошоковых и газоаэрозольных устройств.



В ведомстве поясняют, что цель поправок – «более эффективная защита общественной безопасности и порядка, а также предотвращение преступлений».



Согласно разработанным поправкам:



Звуковое (акустическое) оружие, конструктивно предназначенное только для стрельбы звуковыми (холостыми) патронами и используемое в театральных постановках, кинопоказах, телепоказах, исторических реконструкциях, парадах и спортивных мероприятиях, будет подлежать ввозу в Грузию при наличии разрешения.



Гражданин сможет приобрести звуковое (акустическое) оружие только при наличии предварительного письменного согласия (справки) территориального органа МВД. Кроме того, остаются в силе действующие нормы, разрешающие передачу, перевозку или пересылку звукового (акустического) оружия только с согласия полиции;



Кроме того, полиция уполномочена устанавливать ограничения на приобретение акустического оружия, как по количеству, так и по частоте приобретения;



Ввоз газоаэрозольных устройств (перцовых баллончиков) будет осуществляться при наличии разрешения;



Приобретение газоаэрозольных устройств (перцовых баллончиков) будет возможно лицам, достигшим 18 лет, при наличии письменного согласия (справки) территориального органа МВД;





