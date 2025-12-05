|
|
|
В СГБ допросили бывшего начальника Управления по особым поручениям МВД Грузии
05.12.2025 16:04
В Службе государственной безопасности Грузии был допрошен Бывший начальник Управления по особым поручениям МВД Звиад Харазишвили, по прозвищу «Хареба», сообщает информационное интернет-агентство Interpressnews.
Согласно распространенной информации, Харазишвили был допрошен в связи с сюжетом, подготовленным BBC.
Ранее сообщалось, что в СГБ для дачи показаний 5 декабря прибыл и бывший министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури.
Напомним, BBC подготовила и опубликовала материалы расследования, согласно которым во время разгона протестов в ноябре-декабре 2024 года использовалось вещество «камит». После публикации вышеупомянутого материала Служба государственной безопасности начала расследование по двум статьям: «превышение должностных полномочий и содействие иностранной организации во враждебной деятельности».
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна