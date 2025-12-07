Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Гражданин Германии зедаржан за наркопреступление


07.12.2025   12:36


Сотрудники Управления полиции Аджарии МВД Грузии по обвинению в содействии незаконному приобретению, хранению и сбыту наркотиков в крупном размере задержали гражданина Германии В.Б., 2002 года рождения.

В ходе личного досмотра и обыска по месту временного проживания обвиняемого сотрудники правоохранители изъяли в качестве вещественного доказательства наркотическое средство «Метадон» в особо крупном размере, предназначенное для сбыта.

Также были изъяты материалы, необходимые для упаковки наркотика.

Расследование ведется по статьям 260 и 260-кварта Уголовного кодекса, предусматривающим наказание до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна