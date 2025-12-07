|
Гражданин Германии зедаржан за наркопреступление
07.12.2025 12:36
Сотрудники Управления полиции Аджарии МВД Грузии по обвинению в содействии незаконному приобретению, хранению и сбыту наркотиков в крупном размере задержали гражданина Германии В.Б., 2002 года рождения.
В ходе личного досмотра и обыска по месту временного проживания обвиняемого сотрудники правоохранители изъяли в качестве вещественного доказательства наркотическое средство «Метадон» в особо крупном размере, предназначенное для сбыта.
Также были изъяты материалы, необходимые для упаковки наркотика.
Расследование ведется по статьям 260 и 260-кварта Уголовного кодекса, предусматривающим наказание до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
