Гражданин Германии зедаржан за наркопреступление

07.12.2025 12:36





Сотрудники Управления полиции Аджарии МВД Грузии по обвинению в содействии незаконному приобретению, хранению и сбыту наркотиков в крупном размере задержали гражданина Германии В.Б., 2002 года рождения.



В ходе личного досмотра и обыска по месту временного проживания обвиняемого сотрудники правоохранители изъяли в качестве вещественного доказательства наркотическое средство «Метадон» в особо крупном размере, предназначенное для сбыта.



Также были изъяты материалы, необходимые для упаковки наркотика.



Расследование ведется по статьям 260 и 260-кварта Уголовного кодекса, предусматривающим наказание до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.







