Гражданин России задержан за наркопреступление в Грузии


09.12.2025   12:52


МВД задержало гражданина России Олега Куприна по обвинению в наркопреступлении.

"Сотрудники департамента полиции Тбилиси МВД задержали гражданина РФ О.К., по обвинению в незаконном приобретении-хранении наркотических средств.

Правоохранители изъяли в качестве вещественного доказательства наркотическое средство "клефедрон", расфасованное в одну упаковку, при личном обыске задержанного по обвинению в наркопреступлении.

Следствие ведется по 260-й статье УК, что предусматривает лишение свободы сроком до 6 лет.", - пишет МВД.


