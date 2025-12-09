|
Гражданин России задержан за наркопреступление в Грузии
09.12.2025 12:52
МВД задержало гражданина России Олега Куприна по обвинению в наркопреступлении.
"Сотрудники департамента полиции Тбилиси МВД задержали гражданина РФ О.К., по обвинению в незаконном приобретении-хранении наркотических средств.
Правоохранители изъяли в качестве вещественного доказательства наркотическое средство "клефедрон", расфасованное в одну упаковку, при личном обыске задержанного по обвинению в наркопреступлении.
Следствие ведется по 260-й статье УК, что предусматривает лишение свободы сроком до 6 лет.", - пишет МВД.
