США одобрили крупнейшую в истории военную помощь Тайваню

18.12.2025 12:04





США утвердили крупнейший в истории пакет военной помощи для Тайваня. Его сумма составит 11,1 миллиарда долларов, а само решение считается самым масштабным за всю историю американо-тайваньских отношений.



Об этом сообщает Reuters.



Это уже второй пакет поставок вооружения Тайваню, принятый с момента прихода к власти в Вашингтоне президента Дональда Трампа. Вооружение предоставляется острову на фоне усиления военного и дипломатического давления со стороны Китая. В рамках пакета Тайваню передадут ряд видов вооружений, в частности:



реактивные системы залпового огня HIMARS;



артиллерию;



противотанковые ракеты Javelin;



новейшие беспилотники Altius;



снаряжение, боеприпасы и запасные части для другой военной техники.



Соглашение еще должно пройти этап одобрения со стороны Конгресса США. Пентагон уже заявил, что поставки соответствуют «национальным, экономическим интересам и интересам безопасности Соединенных Штатов».



Модернизация обороны



Для Тайваня поставки будут иметь решающее значение - чтобы поддерживать оборонный потенциал острова. Оборона Тайваня основана на асимметричной модели войны - использование мобильных, недорогих и эффективных систем поражения.



«Соединенные Штаты продолжают помогать Тайваню в поддержании достаточных возможностей самообороны, быстром наращивании мощной силы сдерживания и использовании преимуществ асимметричной войны, что формирует основу для поддержания регионального мира и стабильности», - официально сообщило министерство обороны Тайваня.



При этом предоставление военной помощи США остается одним из самых больших факторов напряженности между Вашингтоном и Пекином. Китай претендует на Тайвань, тогда как задача США - не дать китайцам оккупировать остров, поскольку Вашингтон имеет перед Тайбэем обязательства, хотя и официально не признает Тайвань.





