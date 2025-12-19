|
Украинские дроны заинтересовали США
19.12.2025 22:54
Дроны украинского производства заинтересовали США - американские военные впервые официально испытали беспилотники и рассматривают возможности стратегического партнерства с Украиной. Как пишет РБК-Украина, об этом сообщило Министерство обороны Украины.
С этой целью представители Военно-морских сил США и Министерства войны осуществили два официальных визита в Украину, во время которых ознакомились с украинскими морскими дронами, их техническими характеристиками и провели первые тестовые испытания совместно с отечественными производителями.
Украинские инженеры и производители предложили решения, которые уже доказали свою эффективность в специальных операциях и боевых условиях. Это позволяет демонстрировать реальные возможности украинских дронов и их потенциал для международного сотрудничества.
Эксперты отмечают, что оборонная промышленность Украины активно формирует глобальный рынок беспилотных систем и интегрируется в мировую архитектуру безопасности. Благодаря практическому опыту современной войны украинские разработки становятся важным элементом стратегического партнерства с США и другими союзниками.
Таким образом, Украина продолжает укреплять свои позиции в высокотехнологичном сегменте обороны, демонстрируя готовность к масштабному международному сотрудничеству и развитию инновационных военных технологий.
США хотят покупать украинские дроны
Напомним, что во время официальной встречи в Белом доме с президентом Украины Владимиром Зеленским президент США Дональд Трамп заявил, что его страна заинтересована в украинских дронах и планирует их закупку.
Более того, во время того разговора поднимался вопрос возможного обмена украинских беспилотных систем на американские ракеты Tomahawk или другое вооружение, но это так и осталось нереализованным.
Также мы писали, что Украина готовится заключить с США соглашение о передаче технологий производства беспилотников, которые уже прошли испытания в боевых условиях.
