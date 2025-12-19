|
Помощь Украине в оборонном бюджете США предусмотрена помощь в размере 800 млн долларов
19.12.2025 23:04
Президент Соединенных Штатов 18 декабря подписал Закон об ассигнованиях на национальную оборону на 2026 финансовый год (NDAA-2026), который определяет ключевые приоритеты финансирования американской политики безопасности и обороны.
Документ, известный как S.1071, является ежегодным базовым законом, регулирующим расходы США в сфере обороны и национальной безопасности.
В бюджете заложено 800 миллионов долларов помощи для Украины, распределенных на два года — по 400 млн долларов ежегодно. Средства выделяются через программу USAI (Ukraine Security Assistance Initiative).
Это означает, что Пентагон будет заказывать новое вооружение и технику непосредственно у производителей США, а не передавать старые запасы со складов. Сама программа USAI была официально продлена до 2029 года.
Конгресс внес в бюджет запрет на вывод войск — Пентагону запрещено сокращать численность контингента США в Европе ниже уровня 76 000 военнослужащих без веских причин. Также документ запрещает командующему силами США в Европе отказываться от должности Верховного главнокомандующего Объединенными силами НАТО.
