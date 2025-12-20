Полиция изъяла большое количество различных видов наркотических средств и огнестрельное оружие

Сотрудники Департамента центральной криминальной полиции задержали по обвинению в наркопреступлении 3 лица.



По данным МВД, по обвинению в незаконной покупке и хранении наркотических средств в крупном и особо крупном размере и огнестрельного оружия, а также в попытке незаконного хранения наркотических средств задержаны: Г.Г., 1975 года рождения, и иностранные граждане - М.А., 1984 года рождения, и А.Х., 2002 года рождения.



Сообщается, что результате обыска правоохранители изъяли в качестве вещественных доказательств различные виды наркотических веществ, в том числе: 380 граммов «Альфа-ПВП» и более 120 граммов «высушеной марихуаны».



«В ходе следственных действий также были изъяты материалы, необходимые для упаковки наркотических веществ, огнестрельное оружие, обойма и патроны.



Расследование ведется в соответствии со статьями 260, 19-260 и 236 Уголовного кодекса, что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет или бессрочно», - говорится в информации.





