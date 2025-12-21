США второй раз за месяц захватили нефтяной танкер, вышедший из Венесуэлы

Соединенные Штаты захватили в международных водах нефтяной танкер, вышедший из Венесуэлы, сообщила министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм. Это уже второй подобный случай за месяц. По словам Ноэм, Вашингтон намерен и дальше пресекать перевозки подсанкционной нефти, которая «используется для финансирования наркотерроризма в регионе». «Мы найдем вас и остановим», — заявила министр (цитата по Reuters).



Британская компания Vanguard, занимающаяся управлением морскими рисками, сообщила, что речь, предположительно, идет о танкере Centuries под флагом Панамы. Судно, по данным компании, было перехвачено в Карибском море к востоку от Барбадоса. Партнер вашингтонской юридической фирмы Hughes Hubbard и бывший следователь Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) Джереми Панер отметил, что этот танкер не находился под американскими санкциями. По его словам, захват судна, формально не включенного в санкционные списки, указывает на дальнейшее усиление давления администрации Дональда Трампа на режим Николаса Мадуро.



Власти Венесуэлы резко осудили действия США, назвав произошедшее «серьезным актом международного пиратства». В заявлении Каракаса говорится о «краже и захвате частного судна, перевозившего нефть», а также «исчезновении его экипажа». Венесуэльское правительство также заявило о намерении проинформировать о случившемся Совет Безопасности ООН.



Ранее, 11 декабря, США захватили у побережья Венесуэлы танкер The Skipper (бывший Adisa). По данным The New York Times, его экипаж в основном состоял из россиян. Генпрокурор США Пэм Бонди пояснила, что судно было арестовано за перевозку подсанкционной нефти из Венесуэлы и Ирана. Согласно данным Минфина США, The Skipper был внесён в санкционные списки ещё в 2022 году за участие в схеме поставок нефти, финансировавшей иранский Корпус стражей исламской революции и группировку «Хезболла».



Минфин США также сообщал, что Adisa входил в группу судов, находившихся под контролем нефтяного магната Виктора Артемова. По данным Espreso, он является гражданином Украины и родился в Донецке. В Вашингтоне утверждают, что связанные с ним компании могли участвовать в перевозке нефти из Венесуэлы и России, а также в поставках топлива на территорию «ДНР». Bloomberg ранее сообщал об участии флота Артемова и в операциях по перевалке российской нефти в открытом море с целью сокрытия ее происхождения.



16 декабря Дональд Трамп объявил, что отдал приказ о «полной и тотальной» блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее. Президент США отмечал, что страна окружена «крупнейшей армадой, когда-либо собиравшейся в истории Южной Америки», которая будет лишь наращиваться до тех пор, пока венесуэльские власти не вернут США «всю нефть, землю и другие активы, которые ранее у нас украли». В публикации Трампа в социальной сети Truth Social также говорилось, что власти Венесуэлы признаны «иностранной террористической организацией».





