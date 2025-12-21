Над Черным морем заметили новейший самолет-разведчик США

Новейший американский самолет радиоэлектронной разведки Bombardier ARTEMIS II совершил полет над акваторией Черного моря. Об этом сообщает «Крымский ветер» со ссылкой на данные сервиса отслеживания авиаперелетов Flightradar. Самолет вылетел с румынской авиабазы «Михаил Когельничану» для выполнения разведывательной миссии в Черноморском регионе, пишет канал.



ARTEMIS II представляет собой модифицированный бизнес-джет Challenger 650, переоборудованный для задач разведки, наблюдения и рекогносцировки на больших дистанциях. Самолет способен действовать на значительных высотах и собирать данные с большого расстояния. Радиус его разведывательных возможностей достигает примерно 600 километров. При работе над Черным морем он может фиксировать активность радиолокационных станций и средств связи на территории России и на оккупированных территориях Украины — в том числе в районах Ростова-на-Дону и Донецка, отмечает «Крымский ветер».



Ранее, в начале ноября, в воздушном пространстве над Черным морем также был замечен американский разведывательный самолет Boeing RC-135U. По данным Flightradar, тот полет начинался с британской авиабазы Милденхолл: самолет пролетел над несколькими европейскими странами, включая Нидерланды, Германию и Румынию, а над Черным морем проследовал мимо Крыма, развернувшись в районе Сочи.



В сентябре Bombardier ARTEMIS II уже совершал полет над акваторией Черного моря. Военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в разговоре с «РИА Новости» тогда заявил, что воздушное судно выполняло перехват радиоэлектронных средств российских военных.





