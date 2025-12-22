|
Полиция изъяла наркотики в крупном размере - задержаны четверо
22.12.2025 11:06
Сотрудники Главного управления патрульной полиции Тбилисского отделения Министерства внутренних дел по обвинению в содействии незаконной покупке, хранении и продаже особо крупного количества наркотических средств арестовали: ранее судимых лиц – И.Б., 1972 г.р., А.Б., 1994 г.р., а также граждан Индии: А.Т., 2003 г.р., и С.М., 2001 г.р.
Патрульные инспекторы останавливали обвиняемых в Тбилиси в разное время для проверки.
В ходе личного обыска задержанных сотрудники правоохранительных органов также изъяли в качестве вещественных доказательств особо крупное количество наркотических средств, расфасованных для продажи, в одном из мест, в том числе: «Альфа ПВП» и «Метадон».
Полиция также изъяла материалы, необходимые для упаковки наркотиков.
Расследование ведется по статьям 260 и 260-4 Уголовного кодекса, предусматривающим наказание до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
