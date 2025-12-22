НАТО откроет в Румынии крупный центр для поставок оружия Украине

22.12.2025 20:42





В январе 2026 года в Румынии начнет работу крупный центр по поставкам оружия украинской армии, сообщил DefenseRomania заместитель командующего Совета НАТО по содействию безопасности Украины генерал Майк Келлер. По его словам, новый транзитный центр будет действовать совместно с работающим в польском Жешуве хабом и обеспечит не только резервный поток оружия для Киева, но и укрепит логистическую устойчивость всего восточного фланга Североатлантического альянса.



Предполагается, что запуск хаба в Румынии удвоит транзитные возможности военной помощи Киеву, а механизм PURL («оплачено европейцами, доставлено американцами») обеспечит непрерывность потока вооружений. Келлер отметил, что миссия будет находиться под прямым командованием НАТО. При этом еще до полноценного запуска центр направил в Украину около 220 тыс. тонн военной помощи. В частности, оружие из него украинской армии доставили 9 тыс. грузовиков, 1,8 тыс. железнодорожных вагонов и более чем 500 рейсов транспортных самолетов.



До сих пор база Жешув-Ясенка в Польше была главной артерией, через которую Украина получала военную помощь. Однако зависимость от одной крупной точки входа представляла стратегические риски и уязвимости, отмечает DefenseRomania. Летом США и НАТО запустили новую схему поддержки Украины, в рамках которой европейские страны и Канада берут на себя финансирование закупок вооружений. Уже в середине сентября Пентагон одобрил первые две поставки на $500 млн. Министр финансов США Скотт Бессент говорил, что Вашингтон продает Европе это оружие для последующей передачи Киеву с наценкой 10%, что позволяет компенсировать расходы на логистику. По словам Келлера, США не ждут окончательной оплаты перед началом поставки, что позволяет избегать пауз и задержек, а также поддерживать военное производство на полной мощности.



Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что Вашингтон перестал тратить деньги на помощь Украине и начал получать средства за счет продажи оружия НАТО. Между тем 19 декабря глава Белого дома подписал оборонный бюджет страны на 2026 финансовый год в размере свыше $900 млрд, $400 млн из которого пойдут на оружие для Киева.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





