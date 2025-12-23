|
Министр внутренних дел Грузии встретился со своим турецким коллегой Али Ерликая
23.12.2025 16:42
Министр внутренних дел Грузии Гека Геладзе вместе с делегацией находится с официальным визитом в Турецкой Республике, в городе Стамбул.
Как сообщает Министерство внутренних дел, в рамках визита министр провёл двустороннюю встречу с турецким коллегой Али Ерликая.
«Стороны обсудили существующее партнёрство между двумя странами в правоохранительной сфере, перспективы его углубления и приоритетные направления сотрудничества.
Али Ерликая ещё раз поблагодарил грузинского коллегу за усилия, оказанные во время катастрофы грузового самолёта Военно-воздушных сил Турции на территории Грузии, а также за оперативное и эффективное взаимодействие.
На встрече также было уделено особое внимание обмену опытом и лучшими практиками между сторонами, а также углублению сотрудничества в сфере полицейского образования. Министры двух стран выразили надежду, что совместными усилиями партнёрские отношения между правоохранительными ведомствами Грузии и Турции в будущем будут ещё больше развиваться.
В завершение Гека Геладзе поблагодарил турецкого коллегу за приглашение, тёплый приём и гостеприимство», — говорится в информации МВД.
