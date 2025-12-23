Прокуратура: Экс-глава СГБ Грузии обвиняется в деле об «откатах» в Агентстве по управлению детсадами

Прокуратура Грузии утверждает, что экс-глава СГБ Грузии Григол Лилуашвили причастен к другому делу о взяточничестве и коррупции, которое связано с деятельностью Агентства по управлению детскими садами Тбилиси — «делу об откатах».



Генпрокурор Георгий Гваракидзе заявил, что, по данным следствия, Лилуашвили использовал свое служебное положение для защиты бывшего директора Агентства по управлению детскими садами в обмен на взятки: глава Агентства брал от предпринимателей т.н. «откаты», а бывший чиновник «покрывал» его — обеспечивал его защиту и уводил от юридической ответственности.



По данным прокуратуры, дело касается нецелевого использования государственных средств и коррупционных схем при закупках, связанных с детскими садами.



Отметим, 23 декабря генпрокурор Грузии заявил, что задержан экс-глава СГБ Грузии Григол Лилуашвили. За несколько часов бывший чиновник находился на допросе в прокуратуре.



Лилуашвили обвиняется в покрывательстве мошеннических колл-центров, которыми спонсировались, по утверждению прокуратуры, оппозиционные СМИ в Грузии. В результате чего он якобы получил в виде взятки около 1 365 000$ при посредничестве родственника Сандро Лилуашвили.



Кроме того, становится известно, что Лилуашвили в октябре 2022 года получил взятку 1 млн $ от турецкого инвестора Чагатая Улкера за лоббирование подписания меморандума о взаимопонимании, связанного со строительством ветряных электростанций в стране.



Также в феврале 2022 года, через замглавы Минэкономики Грузии Ромео Микаутадзе, Лилуашвили потребовал и получил 1 500 000 лари от основателя компании ExpressService 2008 Гиорги Хаджалия за помощь в газификационных тендерах.





