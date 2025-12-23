Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Представители министерств обороны Армении и Грузии обсудили перспективы сотрудничества


23.12.2025   20:42


В административном комплексе Министерства обороны Армении заместитель начальника управления оборонной политики и международного сотрудничества МО принял представителей руководящего состава Школы развития оборонных институтов Министерства обороны Грузии и участников «Стратегического межведомственного курса для старших специалистов по обороне и безопасности» этого же учреждения.

Как сообщили Новости Армении – NEWS.am в пресс-службе Министерства обороны республики, гостям были представлены сфера безопасности Армении и основные направления трансформации армии, после чего обсуждение продолжилось в формате вопросов и ответов.

В рамках визита участники Школы развития оборонных институтов Министерства обороны Грузии также посетили Национальный оборонно-исследовательский университет МО РА для обсуждения программ и перспектив сотрудничества между двумя учреждениями.


