МВД: В Сигнахи задержан человек, взявший в заложники свою бабушку

Полиция задержала человека, взявшего в заложники свою бабушку и требовало привезти из-за границы бывшую супругу, в противном случае угрожая лишить бабушку жизни. Об этом сообщает Министерство внутренних дел.



По данным ведомства, задержанному грозит до 14 лет лишения свободы.



«Сотрудники Сигнахского районного отделения полиции задержали по обвинению во взятии в заложники члена семьи ранее судимого и в настоящее время отбывающего условный срок Г.К., 1993 года рождения.



Следствие установило, что обвиняемый взял в заложники собственную бабушку, Н.К., 1950 года рождения, и требовал привезти из-за границы бывшую жену, в противном случае угрожая лишить бабушку жизни. В результате оперативно-следственных действий, проведенных правоохранителями, обвиняемый был задержан на месте. Жизнь и здоровье Н.К. вне опасности.



Расследование ведется в соответствии со статьей 11 прима 144 УК, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 14 лет», — говорится информации.





