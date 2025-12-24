Правительство США предоставит Министерству обороны Грузии грант в размере 10 431 459,90 долларов

24.12.2025 14:42





Правительство Соединённых Штатов Америки выделит Министерству обороны Грузии грант на сумму 10 431 459,90 доллара США.



Соответствующее распоряжение правительства Грузии об одобрении грантов, выделяемых правительством США Министерству обороны Грузии, подписал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.



«1. В соответствии с постановлением правительства Грузии от 1 июля 2015 года №238 «Об утверждении порядка координации иностранной помощи в Грузии и предоставления грантов министерствами Грузии» одобряется решение правительства Соединённых Штатов Америки о передаче Министерству обороны Грузии товаров в рамках грантов (PB-B-WFK, DT-B-WAZ, PB-B-WFJ, DT-B-WBC и DT-B-WBA) общей стоимостью 10 431 459,90 доллара США.



В соответствии с подпунктом «г» 4-й статьи закона Грузии «О грантах» Министерству обороны Грузии предоставляются полномочия на получение средств связи и иных видов товаров, предусмотренных грантами, выделенными правительством Соединённых Штатов Америки Министерству обороны Грузии в рамках пункта первого настоящего распоряжения», — говорится в распоряжении, подписанном Ираклием Кобахидзе.





