Премьер одобрил получение гранта США для Минобороны в рамках «Международной помощи в Грузии»
24.12.2025 19:20
Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе одобрил выделение со стороны США гранта в размере 10 431 459 $ — на эту сумму Минобороны Грузии может получить средства связи и другие виды товаров.
Решение главы правительство основано на постановлении правительства Грузии от 2015 года «О координации иностранной помощи в Грузии и утверждении порядка выдачи грантов министерствами Грузии» от 1 июня №238.
«Одобрить решение о передаче товаров (общая стоимость — 10 431 459,90 долларов) в рамках программы «Международная помощь в Грузии» (PB-B-WFK, DT-B-WAZ, PB-B-WFJ, DT-B-WBC и DT-B – WBA) для Министерства обороны Грузии.
В соответствии с подпунктом «г» статьи 4 закона Грузии «О грантах», Министерству обороны Грузии предоставляются полномочия на получение средств связи и других видов товаров, определенных в соответствии с грантами, выделяемыми Министерству обороны Грузии правительством Соединенных Штатов…», — сказано в документе.
