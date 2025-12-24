Украина объявила об уничтожении единственного российского охотника за подлодками на Черном море

24.12.2025 19:48





Служба безопасности Украины заявила, что в ходе подготовки к подрыву российской подводной лодки в Новороссийске был поражен единственный на Черном море российский противолодочный самолет Ил-38Н (Sea Dragon), способный обнаружить морские дроны. В своем телеграм-канале украинская спецслужба также опубликовала кадры удара по самолету. Именно поражение этого воздушного судна сделало возможным успешную атаку на субмарину, отмечается в сообщении.



По данным СБУ, Ил-38Н предназначен для морской разведки, поиска подводных лодок, контроля акваторий, постановки минных заграждений и нанесения торпедных ударов. Этот самолет мог обнаружить подводный дрон Sub Sea Baby на маршруте к объекту атаки. Вывод Sea Dragon из строя, как подчеркивает СБУ, обеспечил успешное выполнение основной части операции — подрыв российской подводной лодки класса «Варшавянка». Ориентировочную стоимость пораженного самолета в ведомстве оценивают в 24 млн долларов.



Для атаки на Ил-38Н, по информации СБУ, был применен современный дрон с боевой частью надземного подрыва, оснащенной двумя тысячами поражающих элементов, направленных вниз. Подрыв произошел непосредственно над отсеком с основным оборудованием и радиолокационными системами самолета, также был поврежден двигатель.



«Обнародованные кадры успешной атаки на российский самолет наглядно демонстрируют реальный уровень защищенности вражеских стратегических объектов, который существенно отличается от внутренних отчетов и публичных заявлений Министерства обороны РФ. Служба безопасности Украины и в дальнейшем будет работать по законным военным целям врага и уничтожать его там, где он этого не ожидает», — подчеркивают в СБУ.



Ранее, в середине декабря, Служба безопасности Украины и Военно-морские силы ВСУ сообщили о подрыве российской подводной лодки проекта 636.3 «Варшавянка» в порту Новороссийска. По данным СБУ, в операции использовались морские дроны Sub Sea Baby. В ведомстве утверждали, что в результате взрыва субмарина получила критические повреждения и фактически вышла из строя. В спецслужбе назвали произошедшее первым случаем поражения подводной лодки такого типа с помощью беспилотников. На опубликованных видеокадрах был виден мощный взрыв на стоянке российских военных судов.



Вскоре Черноморский флот России признал факт украинской атаки в бухте Новороссийской военно-морской базы, однако заявил, что попытка удара «не достигла целей» и что ни корабли, ни подводные лодки повреждены не были, экипажи также не пострадали.



По информации СБУ, на подлодке класса «Варшавянка» размещались четыре пусковые установки для крылатых ракет «Калибр», которыми Россия наносит удары по территории Украины. Стоимость субмарины украинская сторона оценивает примерно в 400 млн долларов. В СБУ также напомнили, что лодку переместили в Новороссийск после атаки ВСУ в сентябре 2023 года на подлодку того же класса «Ростов-на-Дону» в порту аннексированного Севастополя.





